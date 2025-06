Der Abgeordnete betonte, dass Ehrenamt nicht nur eine Zeitvertreib sei, sondern einunverzichtbarer Dienst für die Gesellschaft. Die CDU-Fraktion hat deshalb vor einem Jahr das Ehrenamt als Staatsziel in der Verfassung verankert und ein bundesweit einmaliges Gesetz zur Förderung des Ehrenamts zur Mehrheit gebracht. „Ehrenamt ist keine Tätigkeit, die bezahlt wird,sondern die unbezahlbar ist. Über 800 000 Thüringer stellen sich freiwillig in den Dienst der Gesellschaft und machen unseren Freistaat erst zu der Heimat, wie wir sie kennen. Die in diesem Jahr gewürdigten Vereine aus dem Landkreis Hildburghausen tragen wesentlich dazu bei, dass die Menschen hier zusammenhalten und sich einander vertrauen und so das Rückgrat einer ganzen Dorfgemeinschaft bilden“, sagte Henry Worm abschließend.