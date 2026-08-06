Erfurt (dpa/th) - Die Polizei hat in Erfurt zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss standen. Zuerst kontrollierten die Beamten am Mittwoch laut der Polizei einen 25-Jährigen, bei dem ein Drogentest positiv auf Cannabis reagierte. Am Abend ergab die Kontrolle eines 23-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, hieß es von der Polizei weiter. Ihnen drohen Bußgelder in Höhe von mindestens 500 Euro.
Erfurt Drogen und Alkohol: Polizei schnappt zwei E-Scooter-Fahrer
dpa 06.08.2026 - 09:15 Uhr