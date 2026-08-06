Erfurt (dpa/th) - Die Polizei hat in Erfurt zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss standen. Zuerst kontrollierten die Beamten am Mittwoch laut der Polizei einen 25-Jährigen, bei dem ein Drogentest positiv auf Cannabis reagierte. Am Abend ergab die Kontrolle eines 23-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, hieß es von der Polizei weiter. Ihnen drohen Bußgelder in Höhe von mindestens 500 Euro.