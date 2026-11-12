"Euclid" soll Geheimnisse Dunkler Materie lüften

"Euclid" war im Sommer 2023 ins All gestartet. Herzstück ist ein hochauflösendes Teleskop, das mit zwei Instrumenten ausgestattet ist - einer Kamera für den sichtbaren Wellenlängenbereich (VIS) sowie einem Nahinfrarot-Instrument, das sowohl spektroskopische als auch photometrische Messungen ermöglicht (NISP). Sie sollen die Formen von Galaxien abbilden beziehungsweise dabei helfen, auf die Entfernung von Galaxien zu schließen. Für das Nahinfrarot-Instrument haben das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg wichtige Teile beigesteuert.