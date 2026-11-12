Paris - Der europäische Himmelsbeobachter "Euclid" hat neue Einblicke in die Geheimnisse des Weltalls geliefert. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa veröffentlichte erstmals eine riesige Datenmenge an Beobachtungen der Sonde. Sie legen laut Esa die Grundlage für die größte 3D-Karte des Kosmos, die bisher erstellt wurde. "Dies sind weit mehr als schöne Bilder", sagte Esa-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell. "Der heutige Tag markiert einen wissenschaftlichen Meilenstein in unserer Erforschung des Kosmos."