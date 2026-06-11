Dass der 42-jährige Philipp Reppe je wieder mit dem Fahrrad durch Berlin zur Arbeit radeln würde – das hatte er noch vor einem Jahr nicht geglaubt. Denn der an sich aktive junge Mann hat wegen seiner genetischen Veranlagung auch eine Hüftanomalie. Dadurch entstand eine starke Arthrose im Hüftgelenk – mit Fehlhaltungen und Schmerzen, jahrelangen Entzündungen und einem bereits eingebrochenen Becken.