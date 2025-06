Erfolgsserie auf Netflix Start von "Stranger Things"-Finale bekanntgegeben

Dem am Sonntag veröffentlichten Trailer zufolge wird die finale fünfte Staffel in drei Abschnitten veröffentlicht. "Volume 1" gibt es ab dem 26. November zu sehen, "Volume 2" ab Weihnachten. Das Finale schließlich ist für Silvester angekündigt - wie auch die anderen Startdaten jeweils um 17 Uhr nach "Pacific Time", also der Zeitzone im Westen Amerikas. Entsprechend ist der Ausstrahlungszeitpunkt in der mitteleuropäischen Zeitzone acht Stunden später. Netflix zufolge sollen die Folgen weltweit zeitgleich abrufbar sein.