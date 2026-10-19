Erfolgsreihe seit 2014 "Usedom-Krimi" dreht sich um einen seltsamen "Doppelmord"

Die Dänin Lylloff (48), die seit 2019 beim "Usedom-Krimi" mit von der Ermittler-Partie ist, schätzt an der horizontal erzählten Filmreihe solche persönlichen Aspekte ganz besonders - und hält sie für gesellschaftlich relevant. "Ich finde es schön und gerade in unserer Zeit sehr wichtig, Freundschaften zu erzählen, die Konflikte überdauern", erklärt die in Kopenhagen geborene Schauspielerin im Presseheft des Senders NDR, der die Krimis im Auftrag der ARD-Tochter Degeto produzieren ließ. Und fügt hinzu: "Allein die Tatsache, dass Karin und Ellen einander in ihrem Leben behalten, zeigt, dass sie bereit sind, sich immer wieder füreinander einzusetzen. Sie lernen ständig, die Unterschiede zu der jeweils anderen zu akzeptieren. Im Laufe der Jahre sind sie zu wichtigen Wegbegleiterinnen geworden – zu Menschen, die das Leben der anderen miterlebt und mitgetragen haben."