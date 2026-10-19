Erfolgsreihe seit 2014 "Usedom-Krimi" dreht sich um einen seltsamen "Doppelmord"

Hamburg - Das Leben fühlt sich manchmal beklemmend einsam an. So dürfte es auch der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) in ihrem hübsch restaurierten Stallgebäude auf der Ostseeinsel Usedom im neuesten Fall der "Usedom-Krimis" (Streamingstart am 19. Oktober; lineare Ausstrahlung am 22. Oktober im Ersten) gerade gehen. Ihr Neffe und Nachbar, der Kriminalhauptkommissar Rainer Witt (Till Firit, "Führer und Verführer"), hat Urlaub und isst deshalb nicht bei ihr zu Abend. So betrachtet Lossow beim Schein einer Lampe alte Fotos von ihrer toten Tochter - und stapft schließlich mit Hund Lucky durch Nacht und Regen, um im Gasthaus mit Wirtin Rada (Annett Sawallisch, "Der Lehrer") ein Glas Rotwein zu trinken und Erinnerungen auszutauschen.