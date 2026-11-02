Erfolgskrimis aus Vorpommern "Der Usedom-Krimi" feiert 30. Fall mit einem "Wunschkind"

Vorbild Miss Marple

Bedeutet der Umzug nach Schwerin, wo ihre Mutter Marga Heiden (1921-2013) einst Erfolge auf der plattdeutschen Fritz-Reuter-Bühne feierte und wo noch heute Verwandte leben, etwa einen gewissen Rückzug ins Private? "Das ist ein guter Satz", antwortet Sass, die jüngst ihren 70. Geburtstag gefeiert hat.

"Angekommen", wie manche dächten, fühle sie sich nämlich nicht - "nee, jetzt bin ich zu Hause." Und spielen möchte sie weiterhin. "Für den "Usedom-Krimi" haben wir das Okay bis 2029. Was dann passiert, weiß ich nicht", erklärt die Filmkünstlerin. "Deshalb habe ich schon mal vorbeugend von Miss Marple gesprochen - die hat ja altersmäßig sehr viel länger ermittelt."