Erfolgskrimis aus Vorpommern "Der Usedom-Krimi" feiert 30. Fall mit einem "Wunschkind"

Usedom - Die wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilte frühere Staatsanwältin Karin Lossow lebt seit Verbüßung ihrer Haftstrafe wieder auf der Ostseeinsel Usedom. In einem hübsch restaurierten Stallgebäude, ganz in der Nähe ihres Neffen, Hauptkommissar Rainer Witt (Till Firit) von der Kripo Heringsdorf. Dass Lossow (Katrin Sass) sich häufig in deren Ermittlungen einmischt, begeistert Witt und seine Kollegin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) nicht immer. Da kommt es gelegen, dass die studierte Juristin nun einen Job erhält - ein Vertretungs-Ehrenamt bei der Usedomer Familienhilfe.