Manche Lebenswege lassen sich nicht planen. Sie entstehen aus Momenten, Begegnungen und Entscheidungen, die im ersten Augenblick vielleicht unlogisch wirken, sich rückblickend jedoch als genau richtig erweisen. Der Weg von Kathleen Köhler ist ein solcher. Die in Herpf lebende Sängerin und Rednerin verbindet Musik, Sprache und Menschlichkeit zu einer Berufung. Sie begleitet Menschen in besonderen Lebenssituationen.