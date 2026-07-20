Die Frisur sitzt. Jan Ritzmann hat sich extra für den Foto- und Gesprächstermin mit unserer Redaktion die Haare von der Dame seines Herzens schneiden lassen. Der 41-Jährige geht gerne mit der Zeit, wie es scheint, und outet sich bei der Gelegenheit als Flohmarkt-Fan. Ritzmann bewohnt das Gehöft seiner Großeltern mit Hühnern, Kaninchen & Co.. Platz für einen Fahrrad- und Geräteschuppen gibt es auch. Hier befinden sich von jedem mehrere Exemplare. In einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern (je zwei eigene aus einer vorherigen Beziehung und ein gemeinsames) gebe es vor allem viele Zweiräder, die nach einer gewissen Zeit wieder einen neuen Besitzer finden sollten, um das nächstgrößere Gefährt anschaffen zu können. Gute Qualität sei dabei nicht nur ein Sicherheitsfaktor, sondern auch ein Garant für einen guten Wiederverkaufswert.