Wald ist ein hochemotionales Thema. Die einen sehen den Wald allein als Wirtschaftsfaktor, wollen so viel wie möglich Holz schlagen, um mit dem Gewinn die Gemeindekasse zu füllen. Andere sehen – vernünftigerweise – darin ein Stück wertvolle Natur, die es für spätere Generationen zu erhalten gilt. Dass in Untermaßfeld schon seit Jahrzehnten die Verantwortlichen der Ökologie den Vorrang gegeben haben und nicht der Ökonomie – die positive Entwicklung ihres Gemeindewaldes bestätigt längst diese gesunde Waldwirtschaft.