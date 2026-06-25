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Erfolgreicher Telefonbetrug Frau verliert hohe Summe nach Schockanruf

Ein Anruf, eine Lüge – und 100.000 Euro sowie Goldmünzen sind weg. Wie ein Betrüger eine 79-Jährige in Greiz mit einer erfundenen Geschichte täuschte.

Erfolgreicher Telefonbetrug: Frau verliert hohe Summe nach Schockanruf
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Die Polizei warnt erneut vor Telefonbetrug. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Greiz (dpa/th) - Eine 79-Jährige aus Greiz ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat dabei 100.000 Euro sowie rund 20 Goldmünzen verloren. Das teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter hatte die Seniorin am Mittwoch angerufen und behauptet, ein naher Verwandter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Geld werde als Kaution benötigt, um eine Inhaftierung abzuwenden. Noch am Nachmittag erschien der Betrüger an der Wohnanschrift der Frau und nahm Bargeld und Goldmünzen entgegen.

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Die Polizei warnte erneut vor sogenannten Schockanrufen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft fordern jemals die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen als Kaution.