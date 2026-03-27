Erfolgreicher Sozialdemokrat: Fürths OB Jung vor SPD-Krisentreffen für Sozialreformen

Berlin (dpa/lby) - Vor dem Krisentreffen der SPD in Berlin fordert der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung eine durchgreifende Reform des Sozialstaats und eine Abkehr von der Doppelspitze im Parteivorsitz. "Sozialstaat funktioniert nur, wenn Geld da ist", sagte der Sozialdemokrat dem Sender RTL. So plädiert der jüngst bei den bayerischen Kommunalwahlen mit 72 Prozent wiedergewählte Jung für eine längere Lebensarbeitszeit: "Wenn ich älter werde, dann muss ich länger arbeiten. Das kann nicht anders funktionieren."