„Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.“ – Mit diesem eindrucksvollen Zitat aus Goethes Faust begann am Mittwochnachmittag die diesjährige Abschlussfeier der Staatlichen Meininger Regelschule am Pulverrasen. Unter dem Leitmotiv „Freiheit“ wurden 45 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen im festlich geschmückten Kressehof in Walldorf verabschiedet – begleitet von Musik, bewegenden Reden, familiärer Wärme und einem Hauch Wehmut.