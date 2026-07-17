„Das Glasbläserhandwerk gehört zu den Berufen, die sich nicht einfach aus Büchern lernen lassen. Man kann jeden Arbeitsschritt erklären, jede Temperatur benennen und jede Technik beschreiben. Aber... das Gefühl für das Material zu entwickeln und die Ruhe zu bewahren, wenn einmal etwas nicht nach Plan läuft – das entsteht erst durch Übung. Dazu braucht es Menschen, die ihr Wissen weitergeben. Menschen, die vormachen, erklären, korrigieren und manchmal auch einfach sagen: ‚Versuch es noch einmal!‘ Und es braucht Schüler, die bereit sind, genau hinzusehen, zuzuhören und immer wieder neu anzufangen. Genau das macht dieses Handwerk seit Generationen aus.“