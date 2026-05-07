Anfang März fand der „Regenbogenbasar“ unter dem Motto Frühjahr/Sommer statt und verzeichnete einen neuen Besucherrekord. Rund 150 Verkäuferinnen und Verkäufer sowie zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung nachhaltig und günstig zu erwerben. Organisiert wurde die Veranstaltung von einem vierköpfigen ehrenamtlichen Team, unterstützt von etwa 30 freiwilligen Helferinnen und Helfern.