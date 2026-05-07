Anfang März fand der „Regenbogenbasar“ unter dem Motto Frühjahr/Sommer statt und verzeichnete einen neuen Besucherrekord. Rund 150 Verkäuferinnen und Verkäufer sowie zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung nachhaltig und günstig zu erwerben. Organisiert wurde die Veranstaltung von einem vierköpfigen ehrenamtlichen Team, unterstützt von etwa 30 freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Erfolgreicher Basar 2000 Euro für das „Haus Sarterstift“
Redaktion 07.05.2026 - 14:00 Uhr