Erstmals startete am Sonntag das „Anradeln auf der Grabfeld-Radroute“. Bei bestem Frühlingswetter zog die Veranstaltung deutlich mehr Besucher an als erwartet.
Erfolgreicher Auftakt Anradeln durchs Grabfeld
Maria Dietz 12.05.2026 - 08:30 Uhr
Gemeinsam radeln, Land und Leute kennenlernen: Das erste „Anradeln auf der Grabfeld-Radroute“ kam bestens bei den Teilnehmern an.
Erstmals startete am Sonntag das „Anradeln auf der Grabfeld-Radroute“. Bei bestem Frühlingswetter zog die Veranstaltung deutlich mehr Besucher an als erwartet.