Schier unglaublich, was sich alles auf zwei, drei oder vier Rädern in die Herzen der Menschen schleichen kann. Das erste markenoffene Oldtimertreffen auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl hat dafür viele eindrucksvolle Beispiele geliefert. Denn dem Ruf vom Suhler Fahrzeugmuseum und seinem Förderverein sind Besitzer der Schätzchen gern gefolgt, deren Schmuckstücke aus altem Blech am vergangenen Sonntag rund 3500 Besucher begeisterten.