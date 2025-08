Es war so etwas wie ein fliegender Wechsel, der sich am Nachmittag des 5. Junis 2025 im Inselbergbad Brotterode vollzog. Der junge Jonas Brehmer hat Peggy Lange, der von der Geschäftsführerin der Tourismus GmbH, seinen Facharbeiterbrief und den Anstellungsvertrag erhalten, Zugleich hieß sie den blutjungen Karl Friedrich herzlich willkommen. Der 16 Jahre alte Bad Liebensteiner startet seine Ausbildung als Fachangestellter für Bädertechnik. „Wünschen wir ihm und uns, dass er ebenso erfolgreich wie Jonas ist. Wir sind sehr stolz auf ihn“, so Lange. Der hat die Berufsschule in Chemnitz mit grundsoliden Noten gemeistert und gehört zu zu der Minderheit der Lehrlinge, die überhaupt einen Facharbeiterbrief bekommen haben. Rund 60 Mädchen und Jungen hatten die Ausbildung aufgenommen, einige angehende „Bademeister“ während der Lehrzeit das Handtuch geworfen.