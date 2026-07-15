Die Abschlussjahrgänge im Landkreis Sonneberg haben auch in diesem Schuljahr wieder mit zahlreichen guten Ergebnissen überzeugt. Ob Abitur, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss – viele Schülerinnen und Schüler verabschieden sich mit hervorragenden Leistungen und besonderen Erfolgen aus ihrer Schulzeit. Die Schulen würdigten nicht nur die schulischen Ergebnisse, sondern auch das Engagement der Jugendlichen in Sport, Kultur und Gemeinschaft.