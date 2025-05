Rosenheim/Linz - Nach einem Unfall mit ihrem Fluchtfahrzeug in Bayern könnten drei mutmaßliche Geldautomatensprenger möglicherweise nach Österreich ausgeliefert werden. Ermittlungsrichter in Mühldorf am Inn und Traunstein hätten Festhalteanordnungen gegen die drei Niederländer erlassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Vorwürfe: die Beteiligung an der Sprengung eines Geldautomaten im oberösterreichischen Gmunden am vergangenen Freitag und der Raub eines Autos für die Flucht.