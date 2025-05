Erfolgloser Raubzug: Mutmaßliche Geldautomatensprenger verunglücken auf Flucht

Rosenheim/Linz (dpa/lby) - Drei mutmaßliche Geldautomatensprenger aus den Niederlanden sind nach spektakulärer Flucht aus Österreich in Bayern verunglückt. Die drei Männer verunfallten in der Nacht zum Sonntag in einem mutmaßlich gestohlenen Auto unweit der Grenze in Marktl, dem Geburtsort des früheren Papstes Benedikt XVI. Alle drei wurden verletzt, wie das Polizeipräsidium Rosenheim anschließend mitteilte. Zuvor berichtete die "Passauer Neue Presse". Alle drei waren demnach so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten.