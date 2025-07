Erfolglose Löschversuche: 40 Schweine sterben in brennendem Tiertransporter

Ippesheim - 40 Schweine sind laut Polizeiangaben in einem brennenden Tiertransporter auf der Autobahn 7 in Unterfranken gestorben. Der Lastwagen mit 160 Tieren sei am Dienstagabend in Richtung Ulm unterwegs gewesen, als bei Ippesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Feuer ausbrach, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe sich in Sicherheit bringen können und noch versucht, mit einem Feuerlöscher zu löschen - ohne Erfolg.