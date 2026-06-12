Nur eine Woche nach der eigenen in der Meininger Reinhard-Kupietz-Halle ausgerichteten Hip-Hop- und Videomeisterschaft hat die Tanzschule „Chance to Dance“ erneut ein erfolgreiches Wettkampfwochenende erlebt. Beim Hot-Dance-Cup am 6. Juni in Hohenstein-Ernstthal gingen insgesamt 17 Tänzerinnen an den Start – und überzeugten in mehreren Kategorien mit starken Ergebnissen. Angetreten wurde unter anderem in den Bereichen Kids Solo sowie Junioren Solo, Duo und Formation. Während die Kategorie „Riser“ fortgeschrittene Tänzerinnen umfasst, richtet sich „Rockies“ an Einsteiger im Wettkampfgeschehen. Gerade diese Mischung aus Erfahrung und ersten Wettkampfschritten machte den Auftritt der Gruppe besonders bemerkenswert.