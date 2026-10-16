Knusprige Kruste, geröstete Sonnenblumenkerne und handwerkliche Backkunst: Mit seinem Bio-Sonnenblumenkernbrot hat das Backhaus Nahrstedt aus Meiningen bei der Thüringer Bio-Brotprüfung 2026 überzeugt. Auf den Grünen Tagen Thüringen in Erfurt wurde die Kreation aus dem „Haus des Brotes“ in der Kategorie „Innovativ“ als eines der besten Bio-Brote des Freistaats ausgezeichnet. Für die Meininger Bäcker ist es ein weiterer Erfolg.