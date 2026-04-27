Erfolg für Schleierfahnder: Polizei nimmt österreichischen Drogenschmuggler fest

Piding (dpa/lby) - Schleierfahndern der bayerischen Grenzpolizei ist bei einer Kontrolle in einem Zug auf dem Weg nach Salzburg ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks hätten die Fahnder in einer Tasche und am Körper des 33-jährigen Österreichers jeweils rund 100 Gramm Kokain, Marihuana und Haschisch sowie etwa 50 Ecstasy-Tabletten, 5 LSD-Trips und 10 LSD-ähnliche Tabletten gefunden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.