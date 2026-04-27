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  4. Polizei nimmt österreichischen Drogenschmuggler fest

Erfolg für Schleierfahnder Polizei nimmt österreichischen Drogenschmuggler fest

Kokain, LSD, Ecstasy, Haschisch: Bei einem 33-Jährigen im Zug nach Salzburg riecht es nicht nur verdächtig – in seinen Taschen finden die Ermittler auch eine beachtliche Auswahl gefährlicher Drogen.

Erfolg für Schleierfahnder: Polizei nimmt österreichischen Drogenschmuggler fest
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Kokain, LSD, Ecstasy, Haschisch – die bayerische Polizei hat bei einem 33-jährigen Österreicher eine große Auswahl von teils harten Drogen gefunden. Nun sitzt der Mann in Haft. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Piding (dpa/lby) - Schleierfahndern der bayerischen Grenzpolizei ist bei einer Kontrolle in einem Zug auf dem Weg nach Salzburg ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks hätten die Fahnder in einer Tasche und am Körper des 33-jährigen Österreichers jeweils rund 100 Gramm Kokain, Marihuana und Haschisch sowie etwa 50 Ecstasy-Tabletten, 5 LSD-Trips und 10 LSD-ähnliche Tabletten gefunden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

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Bei der Kontrolle kurz vor der Grenze am Sonntag sei der "sichtlich nervöse" Mann den Beamten aufgefallen, da bei ihm ein deutlicher Marihuanageruch festgestellt wurde, hieß es weiter. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen, am Montag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Dem Österreicher wird der verbotene Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.