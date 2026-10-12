Stück für Stück verschwindet das Festzelt am Stadttheater. Wo eben noch gefeiert und auf die Geschichte der Hildburghäuser Prinzessin Therese angestoßen wurde, kehrt der Alltag zurück. Vier Tage lang hat die Stadt ihr traditionsreiches Volksfest am neuen Standort gefeiert – mit Sonnenschein und einem gut gefüllten Festgelände. Die Bilanz von Bürgermeister Patrick Hammerschmidt und Festwirt Danny Brohm fällt positiv aus. Beide sehen den Neustart als gelungen, auch wenn ihnen klar ist, dass noch nicht alles perfekt war. Die nächste Aufgabe besteht deshalb darin, die Erfahrungen auszuwerten und das Fest für 2027 weiterzuentwickeln.