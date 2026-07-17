Erfolg bei Suche: Fährtenhund Spejbl spürt Vermissten in Feld auf

Lößnitz (dpa/sn) - Der Fährtenhund Spejbl der Chemnitzer Polizei hat im Erzgebirge einen Vermissten in einem Feld aufgespürt. Der Mann sei am Donnerstagvormittag aus einem Pflegeheim in Lößnitz verschwunden, teilte die Polizei mit. Zunächst hätten Beamte in der kleinen Bergstadt nach dem Vermissten gesucht und Adressen überprüft, zu denen der Mann gegangen sein könnte. Dann sei der Hund zur Unterstützung geholt worden.