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  4. Fährtenhund Spejbl spürt Vermissten in Feld auf

Erfolg bei Suche Fährtenhund Spejbl spürt Vermissten in Feld auf

Ein Pflegeheimbewohner verschwindet, die Polizei sucht – bis ein Fährtenhund auf die richtige Spur kommt.

Erfolg bei Suche: Fährtenhund Spejbl spürt Vermissten in Feld auf
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Ein Fährtenhund hat im Erzgebirge einen Vermissten gefunden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Lößnitz (dpa/sn) - Der Fährtenhund Spejbl der Chemnitzer Polizei hat im Erzgebirge einen Vermissten in einem Feld aufgespürt. Der Mann sei am Donnerstagvormittag aus einem Pflegeheim in Lößnitz verschwunden, teilte die Polizei mit. Zunächst hätten Beamte in der kleinen Bergstadt nach dem Vermissten gesucht und Adressen überprüft, zu denen der Mann gegangen sein könnte. Dann sei der Hund zur Unterstützung geholt worden. 

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Dem Malinois gelang es, eine Fährte zu dem Vermissten aufzunehmen. Der Hund lief zu einem Feld - und fand den Mann nach einigen Hundert Metern. Er lag im hohen Gras und war nach Polizeiangaben offenbar gestürzt. Der Mann wurde einem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz des Fährtenhundes ging somit glücklich zu Ende.