Erfolg bei Stiftung Warentest: Born Ketchup holt Bestnote

Von insgesamt 23 getesteten Produkten überzeugte nur der Born Tomatenketchup mit einem „Traum‑Geschmack“, wie es in der sensorischen Bewertung heißt.
Der Born Tomatenketchup in der 450‑ml‑Glasflasche wurde im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet und erreichte im Geschmack die Bestnote 1,0.
Von insgesamt 23 getesteten Produkten überzeugte nur der Born Tomatenketchup mit einem „Traum‑Geschmack“, wie es in der sensorischen Bewertung heißt.
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Thomas Heinz, Geschäftsführer der Born Senf & Feinkost GmbH, betont die Bedeutung dieses Erfolgs: „Die Bestnote 1,0 im Geschmack ist für unser Team eine besondere Anerkennung – gerade weil die Sensorik das Herz eines guten Ketchups ist. Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unsere Rezeptur und die hohe Verarbeitungsqualität. Unser Anspruch bleibt, ausgezeichneten Geschmack mit verantwortungsvoller Produktqualität zu verbinden.“
Im Gesamtvergleich aller getesteten Produkte konnte Born zusätzlich überzeugen. Das Unternehmen erreichte als einziges Produkt im Glasgebinde das beste Gesamtergebnis und sicherte sich das Qualitätsurteil „Gut (1,8)“.
Insbesondere der intensive, frische und fruchtige Geschmack sowie die Nachhaltigkeit der Verpackung wurden hervorgehoben. Die sehr gute Recyclingfähigkeit der Glasflasche wurde in der Berichterstattung positiv bewertet.
Ein Teil dieses Erfolgs lässt sich sicher auch dem Ilm‑Kreis zuordnen: Am Standort Amt Wachsenburg bündelt das Unternehmen wichtige Bereiche der Logistik und Verwaltung.