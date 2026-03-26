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  6. Born Ketchup holt Bestnote

Erfolg bei Stiftung Warentest Born Ketchup holt Bestnote

Der Born Tomatenketchup in der 450‑ml‑Glasflasche wurde im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest als Testsieger ausgezeichnet und erreichte im Geschmack die Bestnote 1,0.

Erfolg bei Stiftung Warentest: Born Ketchup holt Bestnote
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Symbolfoto Foto: privat

Von insgesamt 23 getesteten Produkten überzeugte nur der Born Tomatenketchup mit einem „Traum‑Geschmack“, wie es in der sensorischen Bewertung heißt.

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Thomas Heinz, Geschäftsführer der Born Senf & Feinkost GmbH, betont die Bedeutung dieses Erfolgs: „Die Bestnote 1,0 im Geschmack ist für unser Team eine besondere Anerkennung – gerade weil die Sensorik das Herz eines guten Ketchups ist. Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unsere Rezeptur und die hohe Verarbeitungsqualität. Unser Anspruch bleibt, ausgezeichneten Geschmack mit verantwortungsvoller Produktqualität zu verbinden.“

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Am Erfurter Kreuz hat die Born Senf und Feinkost GmbH in den letzten Jahren ein hochmodernes Werk errichtet und seine Produktion von Bad Langensalza dorthin verlagert. Nun soll das Wachstum weitergehen.

Im Gesamtvergleich aller getesteten Produkte konnte Born zusätzlich überzeugen. Das Unternehmen erreichte als einziges Produkt im Glasgebinde das beste Gesamtergebnis und sicherte sich das Qualitätsurteil „Gut (1,8)“.

Insbesondere der intensive, frische und fruchtige Geschmack sowie die Nachhaltigkeit der Verpackung wurden hervorgehoben. Die sehr gute Recyclingfähigkeit der Glasflasche wurde in der Berichterstattung positiv bewertet.

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24.02.2023 10:13 Schimmelpilzgifte, zu viel Zucker und Co. Heinz-Ketchup fällt bei Ökotest durch

Zu viel Zucker, jede Menge Schimmelpilzgifte und keine Transparenz bei der Lieferkette. Ketchup-Hersteller Heinz schneidet bei Ökotest schlecht ab – und schweigt zu den Vorwürfen.

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