Erfolg bei Stiftung Warentest: Born Ketchup holt Bestnote

Thomas Heinz, Geschäftsführer der Born Senf & Feinkost GmbH, betont die Bedeutung dieses Erfolgs: „Die Bestnote 1,0 im Geschmack ist für unser Team eine besondere Anerkennung – gerade weil die Sensorik das Herz eines guten Ketchups ist. Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unsere Rezeptur und die hohe Verarbeitungsqualität. Unser Anspruch bleibt, ausgezeichneten Geschmack mit verantwortungsvoller Produktqualität zu verbinden.“