Meist ist am Wochenende Betrieb auf dem Hundeplatz im kleinen Ort Neusiß. Hier treffen sich die Hundebesitzer aus der Umgebung. Die meisten wollen ihrem Haustier den Grundgehorsam beibringen, andere wiederum trainieren für den Hundesport. Sport für Hunde? Ja, den gibt es in zahlreichen Disziplinen, auch im Ilm-Kreis. Der kleine Neusißer Verein mit seinen rund 20 Mitgliedern hat seit Kurzem sogar eine Deutsche Vizemeisterin im Turnierhundsport in der jüngsten Altersklasse in seinen Reihen: Mila Fröbel.