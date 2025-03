Vergleichsweise hoher Patent-Quote

Auch wenn aus anderen Bundesländern absolut deutlich mehr Patentanmeldungen gab, steht Thüringen im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl vergleichsweise gut da. Pro 100.000 Einwohner verzeichnete der Freistaat den DPMA-Angaben nach 25 Anmeldungen - kein anderes Bundesland im Osten Deutschlands hat eine höhere Quote. In Sachsen-Anhalt liegt sie etwa bei 4 und in Sachsen bei 13 pro 100.000.