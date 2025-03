Süd-Nord-Gefälle bleibt bestehen

Eine Auffälligkeit der jährlichen Statistik ist ein chronisches Süd-Nord-Gefälle, an dem sich im Laufe der Jahre nur wenig ändert: Gemessen an der Bevölkerungszahl lagen Baden-Württemberg und Bayern mit 137 beziehungsweise 85 Anmeldungen je 100.000 Einwohner weit vor dem Rest der Republik. An dritter Stelle folgte Niedersachsen – ebenfalls ein bedeutender Autostandort – mit 38 Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohner.