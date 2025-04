In der Rhön in einem Dachzeltanhänger schlafen, Sterne gucken und alles dabei haben, was man braucht – das geht mit einer Erfindung von Schülern der Regelschule Bettenhausen. Gemeinsam mit Christoph Friedrich vom Gebaverein sowie mit Förder-Unterstützung ist diese entstanden. Für jedermann buchbar: ab Mitte Mai.