Ein reichliches Jahr ist es her, dass Kulturstaatssekretärin Tina Beer auf ihrer Tour zum Immateriellen Kulturerbe Station in Lauscha machte, um die Herstellung des Christbaumschmucks zu würdigen. Nun war sie auf ihrer diesjährigen Runde zu entsprechenden Kulturformen in Südthüringen erneut in Lauscha unterwegs. Nach Besuchen beim Büchsenmacher- und Graveurhandwerk und dem Waffenmuseum in Suhl und einem informativen Einblick in Bau und Spiel der Waldzither stand das gläserne humane Kunstauge auf dem Programm.