Bestätigt wird dies auch vom Potsdamer Filmmuseum: "Technologie und Qualität von Skladanowskys Geräten und Vorführungen lagen hinter dem zurück, was andere Erfinder zur selben Zeit bereits praktizierten."

Die vielen Anfänge

Viele hatten den Weg zum Kino bereitet, darunter auch Thomas Alva Edison, der mit seinen Mitarbeitern in den frühen 1890er Jahren das Kinetoskop entwickelte. Das Gerät ermöglichte, bewegte Bilder einzeln zu betrachten: Man schaute durch einen Guckkasten, der Film lief im Inneren ab.

Auch andere Tüftler experimentierten: Der Brite Eadweard Muybridge und der Franzose Étienne-Jules Marey zerlegten Bewegung in technische Sequenzen und machten sie reproduzierbar. Auf diesen wissenschaftlichen und visuellen Grundlagen konnte das Kino später aufbauen.

Einer der wichtigsten Wegbereiter des kommerziellen Kinos in Deutschland war Oskar Messter. 1896 eröffnete der Ingenieur und Produzent in Berlin eines der ersten festen Kinos, das "Kinetographen-Theater".

Das Kino, ein Ereignis

Der Film - als technische Möglichkeit, Bewegung festzuhalten - wurde von vielen erdacht, erprobt und verbessert: ein kollektives Abenteuer zahlreicher Tüftler und Visionäre. Das Kino jedoch entstand erst, als aus Technik ein öffentliches Ereignis wurde: ein Moment, in dem Menschen gemeinsam vor der Leinwand saßen, staunten, lachten oder erschraken. Ein Erlebnis, das bis heute Millionen fesselt.