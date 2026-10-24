Ereignisreiches Topspiel: Lautern fügt Nürnberg erste Saisonniederlage in 2. Liga zu

Nürnberg - Die Abwehrkünstler des 1. FC Kaiserslautern haben dem 1. FC Nürnberg die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Pfälzer kämpften sich im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 1:0 (0:0) und zogen nach Punkten mit dem Tabellenzweiten gleich. Matchwinner war Joker Erencan Yardimci, der per Kopf den entscheidenden Treffer erzielte (58. Minute). Beeindruckend: Der FCK blieb zum siebten Mal im neunten Spiel ohne Gegentor und stellt mit weiterhin nur vier kassierten Toren die mit Abstand beste Defensive der Liga.