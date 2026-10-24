Ereignisreiches Topspiel: Lautern fügt Nürnberg erste Saisonniederlage in 2. Liga zu

Wenig Tore - aber viel Action

Erstmals in dieser Saison war das Nürnberger Max-Morlock-Stadion ausverkauft. Die 47.000 Zuschauer staunten zunächst über die Lauterer Dominanz: In der ersten Viertelstunde bestimmten die Gäste die Partie und hatten durch Naatan Skyttä (3.), Ibrahim Kanaté (7.) und Mario Sauer (14.) gute Torchancen. Der "Club" musste auf Toptorjäger Mohamed Ali Zoma verzichten, der nach einer Schulter-Operation lange ausfällt. Die erste Chance hatte dann bezeichnenderweise Abwehrspieler Eric Porstner, der einen Kopfball auf die Querlatte setzte (19.). Dies war ein FCN-Aufbruchsignal.