Am 12. September 1986 hat ein Jenaer Fußballer deutsch-deutsche Geschichte geschrieben. Dies geschah völlig unfreiwillig, denn Jörg Burow konnte nicht ahnen, dass sein sehenswerter Freistoßtreffer im Heimspiel des FC Carl Zeiss gegen Stahl Brandenburg derart populär werden würde. Mittelfeldspieler Burow zirkelte den Ball mit dem linken Fuß über die Zwei-Mann-Mauer hinweg – und während Brandenburgs Torhüter Detlev Zimmer mit einer Flanke rechnete, segelte der Ball beim Flutlichtspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld zum 1:0 in die Maschen.