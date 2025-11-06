Ab der Schleusinger McDonald’s-Kreuzung wird linksseitig in Richtung Suhl ab Montag gegraben und gebaut. Die Straße wird halbseitig dicht sein. Der Grund ist allerdings nicht die Verlegung von Glasfaserkabeln. Nein, diejenigen, die aufs schnelle Internet warten, müssen sich noch gedulden. In der Suhler Straße sollen die Niederspannungsleitungen aus dem Blickfeld der Menschen verschwinden. Und zwar unter die Erde. Freileitungen sollen erdverkabelt werden.