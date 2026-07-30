Erdüberlastungstag Menschheit lebt ab diesen Donnerstag über ihre Verhältnisse

CO2-Preis erhöhen --> 63 Tage

75 Prozent des Stroms kommen aus CO2-armen Quellen (jetzt: 39 Prozent) --> 26 Tage

Autofahrten um 50 Prozent verringern --> 13 Tage

Halb so viel Fleisch konsumieren --> 17 Tage

Verschwendung von Lebensmitteln halbieren --> 13 Tage

350 Millionen Hektar Wald wieder aufforsten --> 8 Tage

Flugreisen zu touristischen Zielen halbieren --> 1 Tag

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnte anlässlich dieses Tages vor dem fahrlässigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. "Wir haben nur diese eine Erde, die uns Menschen versorgt, mit lebensnotwendigen Grundlagen: mit frischem Wasser, erholsamer Natur, mit Ackerland und auch mit kostbaren Rohstoffen, die wir für unsere Wirtschaft brauchen", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Neben Klima- und Naturschutz spiele die Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle. "Wer Rohstoffe im Kreislauf hält, schützt Klima und Natur und stärkt zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland."