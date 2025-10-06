Erdtrabant: Supermond, Sternschnuppen - und Wolken am Abendhimmel

Bensheim - "Supermond" am Abend- und Nachthimmel: Der Erdtrabant wird in der Nacht als Vollmond wieder besonders groß erscheinen. Er wird nach Angaben des Vorsitzenden der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, die ganze Nacht zu sehen sein, so denn das Wetter mitspielt. Die größte Nähe werde er am Dienstag um 5.48 Uhr mit 359.706 Kilometern erreichen. Es sei allerdings noch nicht der "größte" Vollmond in diesem Jahr. Mit einer Annäherung von 351.288 Kilometern wird dies der Vollmond am 6. November um 1.15 Uhr sein.