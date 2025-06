Bad Salzschlirf - Mit dem Junivollmond steht am Mittwoch über Deutschland ein sogenannter Erdbeermond. "Über Bad Salzschlirf zeigt er sich um 22.43 Uhr", sagte Michael Passarge vom Freundeskreis der Himmelskunde, der in dem kleinen Städtchen in Osthessen ein eigenes Observatorium gebaut hat. Die genaue Zeit, wann der Mond aufgeht, variiere innerhalb Deutschlands - im Osten etwas früher, im Westen etwas später.