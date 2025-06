Der Erdbegleiter sei am Mittwochabend noch etwa 398.000 Kilometer von unserem Planeten entfernt, sagte Passarge. "Er ist gar nicht so nah dran." Kurz nach dem Aufgehen wirke er generell größer als wenn er hoch am Himmel stehe. "Das ist aber eine optische Täuschung", sagte Passarge. Der Grund dafür: Wenn der Mond knapp über dem Horizont steht, gebe es Vergleichsmöglichkeiten zum Beispiel mit Bäumen oder Gebäuden.