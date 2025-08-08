Erdgasförderung Erdgas aus Bayern: Bohrstart in Reichling noch immer unklar

Sorgen um Auswirkungen für kommende Generationen

Die beiden Frauen engagieren sich in einer Bürgerinitiative gegen das Projekt. Für den 16. August haben sie eine Demonstration angemeldet. "Wir haben einfach als Anwohner nichts davon, außer den Dreck, das ganze Risiko für unser Grundwasser und eben dann den Verkehr und die Beleuchtung des Bohrturms." Da seien natürlich viele im Ort dagegen. Den beiden geht es auch um die möglichen Auswirkungen für kommende Generationen: "Wir leben ja hier, wie wenn es kein Morgen geben tät", sagt Steininger. Das Unternehmen hatte seinerseits immer betont, es bestehe keine Gefahr für die Umwelt.