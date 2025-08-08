Erdgasförderung Erdgas aus Bayern: Bohrstart in Reichling noch immer unklar

Reichling (dpa/lby) - Unweit der idyllischen Gemeinde Reichling am Ammersee hört man lautes Brummen. Ein etwa sechs Meter hoher Bohrturm ragt in den Himmel, Lastwagen transportieren Bohrrohre auf das Gelände. Direkt neben der Gemeinde im Landkreis Landsberg soll Erdgas gefördert werden. Wann genau die Bohrarbeiten starten werden, ist weiter unsicher - klar ist: Lange dauern kann es nicht mehr. In der Gemeinde und bei Umweltschützern ist das Projekt sehr umstritten. Immer wieder hatte es Proteste gegeben.