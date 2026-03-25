Erderwärmung Reichen die 67 Maßnahmen der Regierung fürs Klimaschutzziel?

- Mehr Förderung für den Umstieg von Diesel- auf Elektromotor bei Landwirtschaftsmaschinen. CO2-Einsparung durch diese und andere Vorhaben im Bereich Landwirtschaft: 0,5 Millionen Tonnen.

- Umbau von Monokulturen wie reinen Fichtenpflanzungen in Mischwälder, die Erderwärmung und Dürren besser trotzen können. Rückbau von Entwässerungsgräben im Wald, Förderung für Landwirtschaft in Mooren, die wichtige CO2-Speicher sind.

Der Haken an der Sache

Die Klimaschutzlücke dürfte größer sein als in den UBA-Berechnungen. Die Behörde selbst weist darauf hin, dass ihre Berechnungen den Stand vom November vergangenen Jahres abbilden. Nicht erfasst sind damit die weitreichenden energiepolitischen Auswirkungen des Iran-Kriegs, das neue Heizungsgesetz, das nach Einschätzung vieler Experten zu mehr Treibhausgasen führen könnte und auch die Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu Förderkürzungen für Solaranlagen.

Selbst Schneider betonte zwar, die Bundesregierung mache mit dem Programm einen wichtigen Fortschritt. "Aber ich bin nicht naiv. Weitere Fortschritte werden nötig, aber auch möglich sein."

Auch die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) lobt zwar sinnvolle Ansätze. "Insgesamt wirken die angekündigten Emissionseinsparungen jedoch zu optimistisch gerechnet und sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da sie stark auf Förderprogramme und freiwillige Effekte setzen." So fehlten im Verkehrsbereich einfache, sofort wirksame Maßnahmen wie ein Tempolimit oder ein attraktiveres Deutschlandticket.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nannte das Programm "eine dreiste Täuschung". Während Schneider ein paar zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen verkünden dürfe, arbeite Wirtschaftsministerin Reiche jeden Tag daran, den Klimaschutz kaputt zu machen.