Erderwärmung Brasilien startet Klimagipfel mit Elan - Bilanz hat Kratzer

Das Land rühmt sich einerseits, wie sehr der heimische Regenwald das Weltklima stabilisiert. Doch zugleich gehen weiter jedes Jahr riesige Flächen verloren – wenn auch zuletzt in gebremstem Tempo. Und: Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Rindfleisch, dessen Klimabilanz wegen der Methan-Ausscheidungen der Tiere ganz besonders klimaschädlich ist.

Schon vor dem offiziellen Start der COP30 waren am Donnerstag und Freitag Dutzende Staats- und Regierungschefs in Belém, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Immerhin etwas Rückenwind für die eigentliche Konferenz brachte der Gipfel: Neben dem Start des Tropenwald-Fonds gab es Erklärungen zur besseren Bekämpfung von Waldbränden sowie zum globalen Kampf gegen Armut und Hunger wegen der Klimakrise – alles unterstützt von jeweils vielen Dutzend Delegationen.

Erstmals seit Jahren wieder sichtbare Proteste möglich

Einen positiven Unterschied macht, dass die diesjährige COP erstmals seit Jahren in einem demokratischen Rechtsstaat stattfindet und nicht wie zuletzt in autoritär regierten Ländern wie Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Deren repressive Sicherheitsbehörden hatten Demonstrationen und Kundgebungen von Klimaaktivisten rigoros untersagt und nur auf dem abgeschotteten COP-Gelände selbst geduldet. Anders jetzt: Zur Halbzeit der Konferenz Mitte November sind Proteste auch im Zentrum Beléms geplant, flankiert von weiteren "Klimastreiks" rund um den Globus.

Dabei dürften die indigenen Gemeinschaften, die traditionellen Hüter des Regenwalds, eine wichtige Rolle spielen. In Regionen, in denen sie über verbriefte Landrechte verfügen, wird Studien zufolge weniger Wald abgeholzt als anderswo. Rund 3.000 indigene Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt werden in Belém erwartet - laut Regierung sei das "die größte Beteiligung indigener Völker in der Geschichte der Konferenz". "Die Verteidigung des Amazonasgebiets ist nicht nur ein Kampf für die Natur, sondern ein Kampf um unsere eigene Existenz", sagte die brasilianische Indigene Kelly Guajajara.