Immer weniger einheimische Erdbeeren geerntet

Laut Ministerium ging die Anbaufläche der süßen Früchte in Deutschland seit 2015 zurück. In Thüringen sei in diesem Zeitraum die Erntemenge von Freilanderdbeeren um 62 Prozent gesunken. Im geschützten Anbau, vor allem unter Folie oder in Gewächshäusern, sei die Produktion ausgeweitet worden - das habe den Rückgang insgesamt aber nicht ausgeglichen.