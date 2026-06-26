So wie Owaldo geht es vielen der Überlebenden. Die Erdbeben haben nach Behördenangaben 250 Wohnhäuser entweder komplett zerstört oder schwer beschädigt, doch der Eindruck drängt sich auf, dass die wahre Zahl deutlich höher liegen dürfte. Zahlreiche Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst - womöglich liegen dort Hunderte, vielleicht Tausende begraben, genau wissen wird man das wohl erst in einigen Wochen. Bisher nennt die Regierung eine vorläufige Zahl von 235 Todesopfern und mehr als 4.300 Verletzten. Auch hier ist wegen des Ausmaßes der Katastrophe davon auszugehen, dass es am Ende deutlich mehr sein werden.