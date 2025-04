So lebt die 16 Jahre alte Schülerin Yoon May, deren Name zum Schutz geändert wurde, nun in Mandalay mit ihrer Familie auf einem Feld, wie die Hilfsorganisation Save the Children mitteilte. Es gebe weder Wasser noch Strom, der einzige Schutz sei ein Moskitonetz. Sie habe gerade ihre Prüfungen beendet und sich darauf gefreut, mit Freunden das Neujahrsfest "Thingyan" Mitte April zu feiern, sagte Yoon May demnach. "Aber jetzt möchte ich nur noch weinen."