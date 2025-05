Wo kommt das Gold her? Die Frage hatten Markus Schade und Brigitte Richter im Deutschen Goldmuseum am Maifeiertag häufiger als sonst zu beantworten. Donnerstagvormittag öffnete nämlich das Deutsche Goldmuseum zu einem Tag der offenen Tür. 63 Besucher hatten binnen weniger Stunden die Gelegenheit genutzt, um eine der Besonderheiten des Schalkauer Stadtteils Theuern in Augenschein zu nehmen.