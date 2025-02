Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat im vergangenen Jahr einen Millionenbetrag und Immobilien von Menschen erhalten, die keine Erben haben. Das Land habe insgesamt 939 Erbschaften angetreten und damit erneut mehr als in den vergangenen Jahren. 2023 waren es nach Angaben des Finanzministeriums in Erfurt 850 sogenannte Fiskalerbschaften. Finanzministerin Katja Wolf (BSW) sprach vom "größten Zuwachs an Fiskalerbschaften im Freistaat seit 1991". Damals waren es nur 17 Fälle.