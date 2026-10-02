Die Wasserversorgung für Schafhausen, Erbenhausen und Reichenhausen wird ganz neu aufgestellt – mit der Riesen-Investition des kommunalen Verbandes will man erreichen, dass auch in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels die Orte in der Rhön fit sind für die Zukunft. „Es wird noch viel trockenere Sommer geben als jetzt, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt René Schleicher. Der Werkleiter des KWA ist darum ziemlich froh, dass nach langer Vorbereitung im Juli 2026 endlich begonnen werden konnte, die Pläne bei Erbenhausen umzusetzen.